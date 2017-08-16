«Утрехт» – «Зенит». Краневиттер и Паредес – в стартовом составе
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Тренерский штаб «Зенита» назвал состав команды на матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта».
Стартовый состав: Лунев, Кришито, Маммана, Иванович, Краневиттер, Жирков, Паредес, Смольников, Ерохин, Кокорин, Дриусси.
Запасные: Лодыгин, Анюков, Нету, Кузяев, Нобоа, Дзюба, Полоз.
Напомним, матч «Утрехт» – «Зенит» состоится 16 августа и начнется в 19:00.
Матч
Состав
Утрехт: Йенсен, Клайбер, Брафхейд, ван дер Меер, ван дер Маарель, ван де Стрек, Керк, Аюб, Эмануэльсон, Дессерс, Лабиад
Зенит: Лунев, Кришито, Маммана, Иванович, Смольников, Краневиттер, Жирков, Паредес, Ерохин, Дриусси, Кокорин
Судья:
Славко Винчич (Словения)
Место и дата
16 августа 19:00, Стадион Галгенваард, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически