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Виктор Васин: Что скажу об искусственном поле в Берне? В Перми поле лучше!

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился впечатлениями от первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:0).

- Мы могли забить ещё в первом тайме, могли в начале второго. Хорошо, что не пропустили. Это была главная задача.

Чем удивила команда «Янг Бойз»? Агрессивно играют дома, при своих болельщиках. Вряд ли что-то удивило. Они чувствовали, что надо забивать. В последние 25 минут они старались как можно быстрее доставлять мяч на фланг и подавать в штрафную, поскольку у них есть высокие нападающие.

Что скажу об искусственном поле? В Перми поле лучше! Здесь вообще резиновое покрытие, я на таких давно не играл. Климат здесь лучше, чем в России, и удивило, что в Швейцарии играют на искусственном поле. Но мы и в РФПЛ играем на искусственных полях, так что нельзя сказать, что оно как-то сильно удивило.

Легче во второй игре не будет, потому что «Янг Бойз» будет нечего терять, они полезут вперёд. Но задел сделали хороший, - цитирует Васина сайт ЦСКА.

Ответный матч состоится в Москве 23 августа. Армейцам для выхода в групповой этап турнира нужно как минимум сыграть вничью.

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