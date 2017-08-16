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Евгений Чернов: Приятно получить вызов в сборную, но еще нужно попасть в окончательный список

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Защитник «Тосно» Евгений Чернов прокомментировал вызов в сборную России.

- Очень приятно получить вызов в сборную России по футболу, но еще нужно попасть в окончательный список. Мы каждый день работаем, чтобы добиваться максимальных результатов, совершенствовать свои игровые качества, показывать качественный футбол, и следствием этой работы может быть вызов в сборную, поэтому я каждый день иду к этому и счастлив получить этот новый для себя вызов, - сказал Чернов в интервью «Р-Спорт».

Ранее тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав команды для участия в контрольной игре с московским «Динамо», который состоится 3 сентября.

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