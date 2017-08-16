Селекционер «Динамо»: Вызванный в сборную Панченко посрамил скептиков

Главный селекционер московского «Динамо» Геннадий Голубин прокомментировал вызов в сборную России нападающего столичного клуба Кирилла Панченко.

Напомним, сегодня РФС опубликовал расширенный состав национальной команды для участия в учебно-тренировочном сборе в Новогорске и контрольном матче с «Динамо», который пройдет 3 сентября.

«Мы очень довольны, что Панченко попал в сборную России, он сам к этому шел. Рады делегировать футболиста в национальную команду, это важно для клуба и самого игрока, потому что он доказал мастерство, забив уже четыре мяча в премьер-лиге. Много скептиков говорили, что Кирилл не сможет забивать в высшей лиге, но он посрамил их, и тренер сборной обратил на это внимание. Случайно люди в национальную команду не попадают», - сказал Голубин.