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Апелляция «Реала» по дисквалификации Роналду отклонена

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду не сыграет в ближайших матчах своей команды. Об этом сообщает Sky Sports.

Согласно источнику, сегодня апелляция «сливочных» по дисквалификации игрока была отклонена. Прежнее решение остается в силе.

Напомним, 32-летний нападающий был удален во время первый игры с «Барселоной» за Суперкубок страны. Португалец, получив вторую желтую карточку, толкнул главного арбитра.

Роналду пропустит один матч за удаление и 4 – за толчок судьи.

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