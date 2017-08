Апелляция «Реала» по дисквалификации Роналду отклонена

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду не сыграет в ближайших матчах своей команды. Об этом сообщает Sky Sports.

Согласно источнику, сегодня апелляция «сливочных» по дисквалификации игрока была отклонена. Прежнее решение остается в силе.

Напомним, 32-летний нападающий был удален во время первый игры с «Барселоной» за Суперкубок страны. Португалец, получив вторую желтую карточку, толкнул главного арбитра.

Роналду пропустит один матч за удаление и 4 – за толчок судьи.

You know who didn't avoid a ban? Cristiano Ronaldo after he shoved a referee who had the gall to send him off: https://t.co/JpWm595ODz pic.twitter.com/rrCzLhjpw6