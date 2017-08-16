Василий Уткин: Уход Неймара – это унижение «Барселоны»

Спортивный комментатор Василий Уткин поделился мнением о переходе бразильского нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».

- Барселона» получила пощечину. Это унижение каталонцев. Хотя «ПСЖ» все сделал законно, «Барселона» сама установила отступные по Неймару. А как же самому футболисту не пойти, когда ему выказали такую заинтересованность. «Барселона» явно была не готова сразу искать замену Неймару, - передает слова Уткина «Спорт FM».

Напомним, 3 августа Неймар перебрался в чемпионат Франции за 222 миллионов евро.