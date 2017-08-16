Василий Уткин: Уход Неймара – это унижение «Барселоны»
Источник: Радио «Спорт FM»Комментарии
Спортивный
комментатор Василий Уткин поделился мнением о переходе бразильского нападающего
Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».
- Барселона» получила пощечину. Это унижение каталонцев. Хотя «ПСЖ» все сделал законно, «Барселона» сама установила отступные по Неймару. А как же самому футболисту не пойти, когда ему выказали такую заинтересованность. «Барселона» явно была не готова сразу искать замену Неймару, - передает слова Уткина «Спорт FM».
Напомним, 3 августа Неймар перебрался в чемпионат Франции за 222 миллионов евро.
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