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Даниил Вовченко: Могли забросить «Йокериту» больше, но их вратарь поймал кураж

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Северстали» Даниил Вовченко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о выступлении своей команды на турнире имени Пучкова.

- Мы недовольны выступлением на турнире. Наша команда могла рассчитывать на большее, чем матч за пятое место. Мы плохо провели матч против «СКА-Невы». Хоть они и команда ВХЛ, у них много сильных игроков и ребята из основы СКА. С «Йокеритом» мы сыграли хорошо, могли забросить больше. Но их вратарь поймал кураж, - сказал Вовченко в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Северсталь» победила «Йокерит» в матче группового этапа турнира имени Пучкова со счетом 2:1. У череповчан по шайбе забросили Николай Казаковцев и Матей Страскны. У финнов отличился Никлас Йенсен.

Турнир проходит в Петербурге с 14 по 17 августа. В нем принимают участие СКА, «СКА-Нева», сборная Канады, «Сочи», «Северсталь» и «Йокерит».

По итогам группового этапа «Северсталь» с тремя очками заняла третье место в группе и в матче за пятое место встретится с «Сочи».

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