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Василий Уткин: «Зенит» уже сейчас можно считать чемпионом

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Спортивный комментатор Василий Уткин заявил, что «Зенит» уже сейчас можно считать чемпионом.

- Команда интересно выглядит. Если клуб сам себе не наступит на развязанные шнурки, по ходу чемпионата, то «Зенит» уже чемпион, - передает слова Уткина «Спорт FM».

Напомним, что после шести туров РФПЛ «Зенит» набрал 16 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата.

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