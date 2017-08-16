Василий Уткин: «Зенит» уже сейчас можно считать чемпионом

Спортивный комментатор Василий Уткин заявил, что «Зенит» уже сейчас можно считать чемпионом.

- Команда интересно выглядит. Если клуб сам себе не наступит на развязанные шнурки, по ходу чемпионата, то «Зенит» уже чемпион, - передает слова Уткина «Спорт FM».

Напомним, что после шести туров РФПЛ «Зенит» набрал 16 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата.