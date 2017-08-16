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СКА – сборная Канады. Шестеркин – в воротах, Рундблад сыграет в первом звене

Источник:  ХК СКАКомментарии

Тренерский штаб СКА определился с составом команды на матч группового этапа турнира имени Пучкова против сборной Канады.

Ворота будет защищать Игорь Шестеркин, запасным голкипером заявлен Микко Коскинен. 

Первое звено: Белов – Рундблад, Ковальчук – Дацюк – Плотников;

Второе звено: Гавриков – Херсли, Широков – Коскиранта – Барабанов;

Третье звено:  Хафизуллин – Чудинов, Гусев – Похоркин – Карпов;

Четвертое звено: Зуб – Яковлев, Тихонов – Каблуков – Кетов, Хохлачев.

Напомним, матч начнется в 19:30.

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