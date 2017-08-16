СКА – сборная Канады. Шестеркин – в воротах, Рундблад сыграет в первом звене
Источник: ХК СКАКомментарии
Тренерский штаб СКА определился с составом команды на матч группового этапа турнира имени Пучкова против сборной Канады.
Ворота будет защищать Игорь Шестеркин, запасным голкипером заявлен Микко Коскинен.
Первое звено: Белов – Рундблад, Ковальчук – Дацюк – Плотников;
Второе звено: Гавриков – Херсли, Широков – Коскиранта – Барабанов;
Третье звено: Хафизуллин – Чудинов, Гусев – Похоркин – Карпов;
Четвертое звено: Зуб – Яковлев, Тихонов – Каблуков – Кетов, Хохлачев.
Напомним, матч начнется в 19:30.
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