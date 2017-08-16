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Максим Афиногенов: У меня нет мыслей заканчивать

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Нападающий «Витязя» Максим Афиногенов заявил, что не утратил мотивацию продолжать профессиональную карьеру.

Предстоящий сезон станет 23-м для 37-летнего форварда.

«Если честно, не считал даже, какой меня по счету ждет сезон. Наверное, это хорошо, что уже 23-й, это значит, что есть силы, желание и мотивация. Самое главное, что я люблю хоккей как и раньше, как в детстве, и ничего в этом плане не изменилось. Для меня вопрос мотивации даже не встает. Когда ты любишь то, чем занимаешься, такой вопрос не встает. Никто не застрахован от последнего сезона, но у меня нет мыслей заканчивать», - сказал Афиногенов.

Напомним, ранее хоккеист выступал за московское «Динамо», «Баффало», «Атланту» и СКА. 

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