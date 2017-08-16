«Зенит» может приобрести защитника «Бетиса»

Херман Песселья (слева) и форвард "Барселоны" Луис Суарес Фото: ФК «Бетис»

Тренерский штаб «Бетиса» не рассчитывает на аргентинского защитника Хермана Песселью.

Как сообщает Punto Deportivo, испанский клуб намерен продать 26-летнего игрока этим летом. Согласно источнику, к футболисту проявляют интерес «Фиорентина», а также «Зенит». Отмечается, что сам Песселья хочет остаться в примере.

В минувшем сезоне защитник провел в чемпионате страны 36 матчей, забил один гол и получил 10 желтых карточек. Контракт аргентинца рассчитан до 2021 года, а его трансферный лист оценивается в 6 млн евро.

Добавим, что ранее из «Зенита» в «Бетис» отправился испанский хавбек Хави Гарсия.

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