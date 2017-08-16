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В Лондоне стартовал чемпионат мира по FIFA 17 (трансляция)

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16 августа в Лондоне стартовал FIFA Interactive World Cup 2017.


В чемпионате примут участие 32 сильнейших киберфутболиста планеты, в число которых в этом году впервые за последние шесть лет вошел российский киберспортсмен Андрей «Timon» Гурьев, представляющий организацию Gambit Esports.

FIFA Interactive World Cup 2017 пройдет с 16 по 18 августа в Лондоне. Призовой фонд чемпионата составляет 268 000 долларов. Победитель получит 200 000 долларов, а также возможность поехать на церемонию вручения «Золотого мяча» 2017 года.

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