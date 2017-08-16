Александр Головин: Кокорин начал играть – прилично прибавил, в каждом туре забивает голы

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин высказался об игре форварда «Зенита» Александра Кокорина, а также выразил мнение, что питерский клуб – главный претендент на победу в РФПЛ.

«Агрессивная трансферная кампания «Зенита»? Безусловно, «Зенит» стал намного сильнее, чем в прошлом году. Сами видите, как тот же Кокорин начал играть – прилично прибавил, в каждом туре забивает голы. Думаю, сейчас «Зенит» –главный претендент на первое место», – цитирует хавбека «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 26-летний Кокорин провел во всех турнирах 9 матчей, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.

«Зенит» занимает первое место в таблице чемпионата страны, опережая ближайшего преследователя («Ростов») на 3 очка.