Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Утрехт0 : 0Зенит
Футбол  Наполи- : -Ницца
Футбол  Селтик- : -Астана
Футбол  Реал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Головин: Кокорин начал играть – прилично прибавил, в каждом туре забивает голы

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин высказался об игре форварда «Зенита» Александра Кокорина, а также выразил мнение, что питерский клуб – главный претендент на победу в РФПЛ.

«Агрессивная трансферная кампания «Зенита»? Безусловно, «Зенит» стал намного сильнее, чем в прошлом году. Сами видите, как тот же Кокорин начал играть – прилично прибавил, в каждом туре забивает голы. Думаю, сейчас «Зенит» –главный претендент на первое место», – цитирует хавбека «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 26-летний Кокорин провел во всех турнирах 9 матчей, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи. 

«Зенит» занимает первое место в таблице чемпионата страны, опережая ближайшего преследователя («Ростов») на 3 очка.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» подпишет форварда «Милана»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет форварда «Милана»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Форвард «Милана», которым интересуется «Спартак», пропустил тренировкуКак сообщает Football Italia, нападающий «Милана» М’Байе Ньянг пропустил последнюю тренировку команды.Василий Уткин: У «Локомотива» нет своего лица. Время Семина давно ушлоСпортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал поражение «Локомотива» в матче шестого тура РФПЛ против «Тосно» (0:2).Вы не поверите, что все эти люди – игроки сборной России. В команде 12 новичков!Вы не поверите, что все эти люди – игроки сборной России. В команде 12 новичков!Тренерский штаб сборной назвал расширенный состав на матч с «Динамо». Есть и странные персонажи, и те, кого мы действительно ждали.«Утрехт» – «Зенит». ОнлайнВ первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Утрехт» сыграет с «Зенитом».
Футбол
Василий Уткин: Уход Неймара – это унижение «Барселоны»
Футбол
Селекционер «Динамо»: Вызванный в сборную Панченко посрамил скептиков
Футбол
Виктор Васин: Что скажу об искусственном поле в Берне? В Перми поле лучше!
Футбол
КДК РФС оштрафовал ЦСКА и «Спартак» на 270 тысяч рублей
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Александр Кокорин
Александр Кокоринвсе новости
Александр Головин
Александр Головинвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости