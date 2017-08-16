Касаткина уступила Киз на турнире в Цинциннати
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Россиянка Дарья Касаткина уступила американке Мэдисон Киз во втором круге турнира в Цинциннати.
Счет встречи, продолжавшейся 50 минут, - 2:6, 1:6.
Касаткина один раз подала навылет и допустила четыре двойные ошибки, у Киз семь эйсов, две ошибки на подаче и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
В следующем раунде Киз встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой.
Цинциннати
(США)
Турнир WTA
Покрытие: хард
Призовой фонд: 2 536 154 долларов
Одиночный разряд
Второй круг
Касаткина (Россия) - Киз (США) - 2:6, 1:6.
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