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Касаткина уступила Киз на турнире в Цинциннати

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Дарья Касаткина уступила американке Мэдисон Киз во втором круге турнира в Цинциннати.

Счет встречи, продолжавшейся 50 минут, - 2:6, 1:6.

Касаткина один раз подала навылет и допустила четыре двойные ошибки, у Киз семь эйсов, две ошибки на подаче и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде Киз встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Цинциннати (США)
Турнир WTA
Покрытие: хард
Призовой фонд: 2 536 154 долларов
Одиночный разряд
Второй круг

Касаткина (Россия) - Киз (США) - 2:6, 1:6.

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