Василий Уткин: У «Локомотива» нет своего лица. Время Семина давно ушло

Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал поражение «Локомотива» в матче шестого тура РФПЛ против «Тосно» (0:2).

- Я уже говорил, что «Локомотив» в нынешнем состоянии с одной стороны обладает хорошей обоймой игроков, но у клуба слабая позиция – это главный тренер. «Локомотив» собрал пока те очки, которые должен был. Нет нападающего? Есть Миранчук, который занимается беготней. У команды нет своего лица, вот в чем дело. А это вопрос к тренеру. Вот и пришло дело к поражению от «Тосно». Время Семина давно ушло, - передает слова Уткина «Спорт FM».

Напомним, что после шести туров РФПЛ «Локомотив» набрал 13 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата, уступая лидирующему «Зениту» три очка.