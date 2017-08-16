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Василий Уткин: У «Локомотива» нет своего лица. Время Семина давно ушло

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал поражение «Локомотива» в матче шестого тура РФПЛ против «Тосно» (0:2).

- Я уже говорил, что «Локомотив» в нынешнем состоянии с одной стороны обладает хорошей обоймой игроков, но у клуба слабая позиция – это главный тренер. «Локомотив» собрал пока те очки, которые должен был.  Нет нападающего? Есть Миранчук, который занимается беготней. У команды нет своего лица, вот в чем дело. А это вопрос к тренеру. Вот и пришло дело к поражению от «Тосно». Время Семина давно ушло, - передает слова Уткина «Спорт FM».

Напомним, что после шести туров РФПЛ «Локомотив» набрал 13 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата, уступая лидирующему «Зениту» три очка.

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