Президент Монголии: Я буду лично участвовать в подготовке к Играм «Дети Азии»

В Улан-Баторе состоялась встреча президента Монголии Халтмаагийн Баттулга с делегацией Международного комитета Игр «Дети Азии».

Во встрече приняли участие президент комитета Дмитрий Глушко, вице-президент Марат Бариев, генеральный директор Владимир Максимов, генеральный секретарь Сергей Хатылыков, советник-посланник Посольства Российской Федерации в Монголии Рыгзын Ракшаев.

- Я очень хорошо знаю историю и значение Игр «Дети Азии» для развития детско-юношеского спорта в Азии. Сейчас век информатизации, значительно снизилось количество детей, занимающихся спортом. Игры будут способствовать популяризации занятий спортом среди молодежи Монголии, - сказал во время встречи глава государства.

Делегация поздравила Халтмаагийн Баттулга с избранием на пост президента страны и проинформировала его о ходе подготовки к VII МСИ «Дети Азии» в Монголии в 2020 году. Стороны обсудили вопросы подготовки спортивных объектов, формирования программы Игр, в т.ч. включение монгольских национальных видов спорта.

Стороны договорились о том, что в рамках Восточного Экономического Форума во Владивостоке состоится презентация Игр «Дети Азии».

В завершение встречи президент Монголии сказал: «Я спортсмен и очень хорошо знаю эту сферу, поэтому буду лично участвовать в подготовке и проведении VII Международных спортивных игр «Дети Азии».