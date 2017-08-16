Форвард «Милана», которым интересуется «Спартак», пропустил тренировку

Как сообщает Football Italia, нападающий «Милана» М’Байе Ньянг пропустил последнюю тренировку команды.

Согласно источнику, игрок отсутствовал на занятии, поскольку «россонери» близки к его продаже в другой клуб.

Ранее сообщалось, что 22-летний форвард может перейти в московский «Спартак».

В «Милан» француз перешел в 2012 году из команды «Кан» за три миллиона евро. На сегодняшний день авторитетное издание Transfermarkt.de оценивает нападающего в 15 миллионов евро. Вторую часть прошлого сезона М’Байе провел на правах аренды в «Уотфорде», за который сыграл 16 матчей, забил 2 мяча, отдал 2 результативные передачи и заработал 1 удаление.

В общей сложности в составе «Милана» провел 79 матчей, забил 12 мячей, отдал 10 голевых пасов и заработал 8 желтых и 1 красную карточку.

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