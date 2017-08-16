Максим Бузникин: Помешать «Краснодару» может только соперник, а не фанаты «Црвены Звезды»

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин поделился ожиданиями от предстоящего матча раунда плей-офф Лиги Европы против «Црвены Звезды».

- Помешать «Краснодару» в предстоящем матче Лиги Европы может только соперник, а не фанаты «Црвены Звезды». Эта команда выделяется сплавом опыта и молодости. Сербские команды достаточно агрессивные и импульсивные. Не думаю, что футболисты «Црвены Звезды» сразу будут играть в атаку и на результат в первом же матче в Краснодаре. Наверняка они поначалу будут играть от обороны, используя быстрые контратаки, - приводит слова Бузникина «Р-Спорт».

Напомним, что первый матч этого противостояния состоится 17 августа в Белграде, ответный пройдет 24 августа в Краснодаре.