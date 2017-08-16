Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Утрехт0 : 0Зенит
Футбол  Наполи- : -Ницца
Футбол  Селтик- : -Астана
Футбол  Реал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Максим Бузникин: Помешать «Краснодару» может только соперник, а не фанаты «Црвены Звезды»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин поделился ожиданиями от предстоящего матча раунда плей-офф Лиги Европы против «Црвены Звезды».

- Помешать «Краснодару» в предстоящем матче Лиги Европы может только соперник, а не фанаты «Црвены Звезды». Эта команда выделяется сплавом опыта и молодости. Сербские команды достаточно агрессивные и импульсивные. Не думаю, что футболисты «Црвены Звезды» сразу будут играть в атаку и на результат в первом же матче в Краснодаре. Наверняка они поначалу будут играть от обороны, используя быстрые контратаки, - приводит слова Бузникина «Р-Спорт».

Напомним, что первый матч этого противостояния состоится 17 августа в Белграде, ответный пройдет 24 августа в Краснодаре.

Голосование: Как завершится матч «Краснодар» – «Црвена Звезда»?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» подпишет форварда «Милана»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет форварда «Милана»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Краснодар» всегда проходил 4-й раунд Лиги Европы, «Црвена Звезда» – никогда«Краснодар» всегда проходил 4-й раунд Лиги Европы, «Црвена Звезда» – никогда«Советский спорт» представляет 10 фактов, которые полезно знать перед первым матчем 4-го квалификационного раунда Лиги Европы.«Утрехт» – «Зенит». ОнлайнВ первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Утрехт» сыграет с «Зенитом».«Утрехт» – «Зенит». Краневиттер и Паредес – в стартовом составеТренерский штаб «Зенита» назвал состав команды на матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта».Читатели «Советского спорта» считают, что «Зенит» обыграет «Утрехт» в 1-2 мячаСегодня, 16 августа, питерский «Зенит» встретится на выезде с голландским «Утрехтом» в рамках квалификации Лиги Европы.
Футбол
Василий Уткин: Уход Неймара – это унижение «Барселоны»
Футбол
Селекционер «Динамо»: Вызванный в сборную Панченко посрамил скептиков
Футбол
Виктор Васин: Что скажу об искусственном поле в Берне? В Перми поле лучше!
Футбол
КДК РФС оштрафовал ЦСКА и «Спартак» на 270 тысяч рублей
все новости
Црвена Звезда
Црвена Звездакалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Максим Бузникин
Максим Бузникинвсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости