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«Манчестер Сити» ведет переговоры по трансферу бывшего защитника «МЮ»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан «Вест Бромвича» Джонни Эванс может сменить клубную прописку этим летом.

Как сообщает Sky Sports, на игрока претендует «Манчестер Сити», а инициатором сделки является Хосеп Гвардиола. Отмечается, что клуб уже успел отклонить первое предложение «горожан», но переговоры продолжаются.

Источник уверяет, что «Вест Бромвич» также отказался продавать 29-летнего футболиста в «Лестер» за 10 млн фунтов.

В минувшем сезоне защитник провел в премьер-лиге 31 матч, забил 2 гола и отдал одну голевую передачу. 

Ранее Эванс выступал в составе «Манчестер Юнайтед». Его контракт с «Вест Бромвичем» рассчитан до 2019 года, а трансферный лист оценивается в 7 млн евро.

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