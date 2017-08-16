«Манчестер Сити» ведет переговоры по трансферу бывшего защитника «МЮ»

Капитан «Вест Бромвича» Джонни Эванс может сменить клубную прописку этим летом.

Как сообщает Sky Sports, на игрока претендует «Манчестер Сити», а инициатором сделки является Хосеп Гвардиола. Отмечается, что клуб уже успел отклонить первое предложение «горожан», но переговоры продолжаются.

Источник уверяет, что «Вест Бромвич» также отказался продавать 29-летнего футболиста в «Лестер» за 10 млн фунтов.

В минувшем сезоне защитник провел в премьер-лиге 31 матч, забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.

Ранее Эванс выступал в составе «Манчестер Юнайтед». Его контракт с «Вест Бромвичем» рассчитан до 2019 года, а трансферный лист оценивается в 7 млн евро.