Кузнецова обыграла Путинцеву на турнире в Цинциннати
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Россиянка Светлана Кузнецова обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву во втором круге турнира в Цинциннати.
Счет встречи, продолжавшейся 1 час 20 минут, - 6:3, 6:4.
Кузнецова дважды подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 12. У ее соперницы три реализованных брейк-пойнта из трех.
В следующем раунде россиянка встретится с победительницей матча Александра Крунич (Сербия) - Карла Суарес-Наварро (Испания).
Цинциннати
(США)
Турнир WTA
Покрытие: хард
Призовой фонд: 2 536 154 долларов
Одиночный разряд
Второй круг
Путинцева (Казахстан) – Кузнецова (Россия) – 3:6, 4:6.
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