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Кузнецова обыграла Путинцеву на турнире в Цинциннати

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Светлана Кузнецова обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву во втором круге турнира в Цинциннати.

Счет встречи, продолжавшейся 1 час 20 минут, - 6:3, 6:4.

Кузнецова дважды подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 12. У ее соперницы три реализованных брейк-пойнта из трех.

В следующем раунде россиянка встретится с победительницей матча Александра Крунич (Сербия) - Карла Суарес-Наварро (Испания).

Цинциннати (США)
Турнир WTA
Покрытие: хард
Призовой фонд:  2 536 154 долларов
Одиночный разряд
Второй круг

Путинцева (Казахстан) – Кузнецова (Россия) – 3:6, 4:6.

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