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«Кардифф» отказался продавать форварда Зохоре в «Халл» за 11 млн евро

Источник:  Sky SportsКомментарии

Как сообщает Sky Sports, «Кардифф» отказался продавать «Халлу» форварда Кеннета Зохоре.

Согласно источнику, «тигры» предлагали за игрока 11 млн евро, но получили отказ. Отмечается, что эту информацию подтвердили в клубе, который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий.

Напомним, нападающий перебрался в «Кардифф» из датского «Оденсе» в 2016 году.

В минувшем сезоне футболист принял участие в 29 матчах чемпионшипа, забил 12 голов и отдал пять результативных передач.

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