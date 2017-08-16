Юрист Мвила: Ситуация с погашением долга руководством «Динамо» скоро разрешится

Юрий Зайцев, юрист полузащитника «Рубина» Янна Мвила, прокомментировал ситуацию с запретом на регистрацию новых футболистов, наложенным на «Динамо» из-за долга перед форвардом.

- Была давняя история, когда «Динамо» сначала подписало контракт с Мвила, потом отказалось от этого контракта, за что футболист должен был получить определенную компенсацию. Часть компенсации осталась не выплаченной. Футболист не мог ждать своих денег вечно, поэтому обратился в Палату, которая запретила «Динамо» регистрировать новых игроков.

Сегодня из прессы мы узнали от исполнительного директора «Динамо» Евгения Кречетова, что клуб готов вести диалог, поэтому сразу же связались с «Динамо». Мы направили в клуб соглашение с приемлемым для обеих сторон графиком погашения долга. Надеюсь, что сегодня-завтра ситуация разрешится и «Динамо» сможет открыть заявку, - сказал Зайцев «Газете.Ru».

Напомним, что в июле палата по разрешению споров РФС наложила на «Динамо» запрет на регистрацию новых футболистов.