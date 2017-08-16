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Джастин Азеведо: Цели на сезон? Конечно, мы хотим выиграть Кубок Гагарина

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо прокомментировал поражение в серии буллитов от минского «Динамо» (2:3) в матче Кубка Латвийской железной дороги.

– Если мы будем выполнять все требования тренеров и впишемся в предложенную систему, то будем выиграть в каждом матче. До старта чемпионата остался лишь один матч. Мы хотим показать свою лучшую игру и войти в сезон с хорошими ощущениями. Нельзя сказать, что кто-то в нашей команде не отнесся серьёзно к предсезонке и не показал свой максимум.

Цели на сезон? Конечно, мы хотим выиграть Кубок Гагарина. Болельщики и клуб заслужили это. Предстоит трудный сезон – много матчей в короткий промежуток времени, мы должны полностью выложиться, – передает слова Азеведо «БИЗНЕС Online».

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