Джастин Азеведо: Цели на сезон? Конечно, мы хотим выиграть Кубок Гагарина

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо прокомментировал поражение в серии буллитов от минского «Динамо» (2:3) в матче Кубка Латвийской железной дороги.

– Если мы будем выполнять все требования тренеров и впишемся в предложенную систему, то будем выиграть в каждом матче. До старта чемпионата остался лишь один матч. Мы хотим показать свою лучшую игру и войти в сезон с хорошими ощущениями. Нельзя сказать, что кто-то в нашей команде не отнесся серьёзно к предсезонке и не показал свой максимум.

Цели на сезон? Конечно, мы хотим выиграть Кубок Гагарина. Болельщики и клуб заслужили это. Предстоит трудный сезон – много матчей в короткий промежуток времени, мы должны полностью выложиться, – передает слова Азеведо «БИЗНЕС Online».