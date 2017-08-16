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Криштиану Роналду – о своей дисквалификации: Преувеличенно и нелепо

Источник:  InstagramКомментарии

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал решение Федерации футбола Испании дисквалифицировать его на 5 матчей.

Напомним, 32-летний нападающий был удален во время первой игры с «Барселоной» за Суперкубок страны. Португалец, получив вторую желтую карточку, толкнул главного арбитра.

Роналду пропустит один матч за удаление и 4 – за толчок судьи.

«Мне кажется это слишком преувеличенным и нелепым! Это называется преследованием! Спасибо моим коллегам и болельщикам за поддержку», – написал португалец на своей странице в Instagram.

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