Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Утрехт1 : 0Зенит
Футбол  Наполи- : -Ницца
Футбол  Селтик- : -Астана
Футбол  Реал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Иржи Секач: Два месяца тренировочных сборов были тяжелыми

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Иржи Секач прокомментировал поражение в серии буллитов от минского «Динамо» (2:3) в матче Кубка Латвийской железной дороги.

– Почему мы упустили преимущество? Это хоккей, такое случается. Иногда ты уступаешь, но одерживаешь победу, иногда ты выигрываешь и терпишь поражение. Они забили гол, вошли в свой ритм и последние 5 - 10 минут играли уже с другой энергией. У нас было много хороших моментов, но мы не смогли их реализовать. Думаю, исправление ошибок этого матча – лишь вопрос времени.

Мы близки к полной готовности к сезону. Два месяца тренировочных сборов были тяжелыми. Мы усердно работает на льду и за его пределами, проводим много матчей. После окончания этого турнира и нескольких занятий в Казани мы уже будем готовы, – передает слова Секача «БИЗНЕС Online».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Горди Дуайер: Мы совершили камбэк против такой прекрасной команды, как «Ак Барс»Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвел итоги после победы в матче с казанским «Ак Барсом» (3:2 Б) на Кубке ЛЖД.Джастин Азеведо: Цели на сезон? Конечно, мы хотим выиграть Кубок ГагаринаНападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо прокомментировал поражение в серии буллитов от минского «Динамо» (2:3) в матче Кубка Латвийской железной дороги.Минское «Динамо» в серии буллитов переиграло «Ак Барс»Минское «Динамо» в серии буллитов обыграло «Ак Барс» в рамках предсезонного турнира за Кубок Латвийской железной дороги со счетом 3:2.Марченко вернулся в ЦСКА. Таблица переходов КХЛМарченко вернулся в ЦСКА. Таблица переходов КХЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.Александр Гуськов: То, что Зарипова поддерживают «Магнитка» и Казань – это правильноХоккейный эксперт Александр Гуськов поделился мнением о возможности сокращения дисквалификации Даниса Зарипова.
Теннис
Кузнецова обыграла Путинцеву на турнире в Цинциннати
Футбол
Максим Бузникин: Помешать «Краснодару» может только соперник, а не фанаты «Црвены Звезды»
Футбол
Апелляция «Реала» по дисквалификации Роналду отклонена
Футбол
Александр Головин: Кокорин начал играть – прилично прибавил, в каждом туре забивает голы
все новости
Ак Барс
Ак Барскалендарьстатистика
Иржи Секач
Иржи Секачвсе новости
хк минские зубры
хк минские зубры