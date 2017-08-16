Иржи Секач: Два месяца тренировочных сборов были тяжелыми

Нападающий «Ак Барса» Иржи Секач прокомментировал поражение в серии буллитов от минского «Динамо» (2:3) в матче Кубка Латвийской железной дороги.

– Почему мы упустили преимущество? Это хоккей, такое случается. Иногда ты уступаешь, но одерживаешь победу, иногда ты выигрываешь и терпишь поражение. Они забили гол, вошли в свой ритм и последние 5 - 10 минут играли уже с другой энергией. У нас было много хороших моментов, но мы не смогли их реализовать. Думаю, исправление ошибок этого матча – лишь вопрос времени.

Мы близки к полной готовности к сезону. Два месяца тренировочных сборов были тяжелыми. Мы усердно работает на льду и за его пределами, проводим много матчей. После окончания этого турнира и нескольких занятий в Казани мы уже будем готовы, – передает слова Секача «БИЗНЕС Online».