Даурен «AdreN» Кыстаубаев: Полуфинал был, пожалуй, самой красочной игрой на PGL Major Kraków 2017

Игрок Gambit Esports Даурен «AdreN» Кыстаубаев в интервью abctv.kz рассказал о пути команды к финалу PGL Major Kraków 2017.



«Групповая стадия для нас была отнюдь не легкой. Самым первым соперником была команда mousesports. Это одна из самых перспективных команд в мире, которая входит в топ-10 коллективов в мире. Следующие на пути были французы из G2. Их можно описать как одну из сильнейших команд в мире. По слухам, с самыми высокими зарплатами в киберспорте. Третья победа в группе, которая гарантировала нам выход в плей-офф, была над поляками из Virtus.pro. Играть с ними у них же дома было очень интересно и волнительно, учитывая, что они тоже являются одними из лучших.



Выходу в стадию плей-офф мы были очень рады, так как нам это гарантировало участие в следующем чемпионате мира. Но, как только мы узнали, что нашим соперником в 1/4 финала будут шведы из Fnatic, мы поняли, что радоваться рано, так как сильно хотели взять реванш за предыдущие поражения на крупных турнирах. Выиграв шведов, мы начали понимать, что уже никто не сможет нас остановить.



Полуфинал был, пожалуй, самой красочной игрой на турнире. Мы встретились с датской командой Astralis. С трудом обыграли их благодаря невероятной игре Рустема на одной из трех карт. Было сложно, но, как нам кажется, им было сложнее психологически. Они приехали защищать свой титул, а мы приехали как аутсайдеры турнира. Поэтому никакого давления мы не чувствовали. Мы знали, что, даже проиграв в 1/2 финала действующим чемпионам мира, это не такой уж и плохой результат. Поэтому мы играли как команда и делали это от души! Выход в финал бразильцев нас слегка удивил, потому что во втором полуфинале они уверенно обыграли Virtus.pro на их арене с 15000 польских фанатов. Они показали достойную игру и в финале, мы думали, будет проще».



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