«Зенит» проиграл «Утрехту» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы
В матче первого раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» проиграл «Утрехту» со счетом 0:1.
Единственный гол в составе голландского клуба на 77-й минуте забил Закари Лабьяд.
Г⚽Л! @fcutrecht #UEL #ЛигаЕвропы. Раунд плей-офф. 1-й матч. #УтрехтЗенит #UTRZEN 1:0 76' Закария Лабиад @labyad20 pic.twitter.com/nfzlTMpflh— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 16 августа 2017 г.
Напомним, ответный матч пройдет 24 августа в Петербурге.
Следующий матч петербуржцы проведут 20 августа против «Амкара» в рамках чемпионата России.
Сине-бело-голубые потерпели второе поражение при Роберто Манчини в официальных матчах.
Матч
Голы
Лабиад 76 (1:0).
Состав
Утрехт: Йенсен, Клайбер, Брафхейд (Думич, 88), ван дер Меер (Трупе, 77), ван дер Маарель, ван де Стрек, Керк (Гёртлер, 77), Аюб, Эмануэльсон, Дессерс, Лабиад
Зенит: Лунев, Кришито, Маммана, Иванович, Смольников, Краневиттер (Кузяев, 84), Жирков, Паредес, Ерохин, Дриусси (Полоз, 57), Кокорин (Дзюба, 89)
Предупреждения:
Судья:
Славко Винчич (Словения)
Место и дата
16 августа 19:00, Стадион Галгенваард, Текстовая трансляция