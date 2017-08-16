Бой Макгрегора и Мэйвезера пройдет в облегченных перчатках
Источник: UFC.comКомментарии
Как сообщает пресс-служба UFC, Атлетическая комиссия штата Невада одобрила поединок между Конором Макгрегором и Флойдом Мэйвезером по правилам бокса в облегченных перчатках.
Напомним, встреча между ирландским бойцом смешанного стиля и непобежденным американским боксером состоится 26 августа в Лас-Вегасе.
Отмечается, что спортсмены будут боксировать в перчатках весом 8 унций, хотя боксеры до 69,85 кг обычно выступают в десятиунцовых перчатках.
Также сообщается, что главным рефери назначен Роберт Берд.
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