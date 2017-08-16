Бой Макгрегора и Мэйвезера пройдет в облегченных перчатках

Артем Лобов: Малиньяджи назвал меня мешком? Я надеру уши этой диве

Артем Лобов: Малиньяджи назвал меня мешком? Я надеру уши этой диве Бывший спарринг-партнер Конора Макгрегора Пол Малиньяджи в недавнем интервью назвал близкого друга ирландца Артема Лобова «мешком».

Британский боксер Дэвид Хэй опубликовал видео-пародию на бойца смешанного стиля Конора Макгрегора на своей странице в инстаграм.

Дэвид Хэй опубликовал пародию на Конора Макгрегора (видео) Британский боксер Дэвид Хэй опубликовал видео-пародию на бойца смешанного стиля Конора Макгрегора на своей странице в инстаграм.