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Бой Макгрегора и Мэйвезера пройдет в облегченных перчатках

Источник:  UFC.comКомментарии

Как сообщает пресс-служба UFC, Атлетическая комиссия штата Невада одобрила поединок между Конором Макгрегором и Флойдом Мэйвезером по правилам бокса в облегченных перчатках.

Напомним, встреча между ирландским бойцом смешанного стиля и непобежденным американским боксером состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

Отмечается, что спортсмены будут боксировать в перчатках весом 8 унций, хотя боксеры до 69,85 кг обычно выступают в десятиунцовых перчатках.

Также сообщается, что главным рефери назначен Роберт Берд.

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