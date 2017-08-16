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Горди Дуайер: Мы совершили камбэк против такой прекрасной команды, как «Ак Барс»

Источник:  ХК «Динамо» (Минск)Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвел итоги после победы в матче с казанским «Ак Барсом» (3:2 Б) на Кубке ЛЖД.

- В третьем периоде мы совершили камбэк против такой прекрасной команды, как «Ак Барс», тем самым проявив командный характер. Конечно, надо также признать, что Юнас Энрот действовал очень надежно и внес большой вклад в этот успех. Он много раз выручал партнеров и оставил «Динамо» в игре. Можно похвалить и бригады меньшинства, которые потрудились на славу. Но предсезонка продолжается, и нам еще много над чем надо работать. Хотя сегодня сделан хороший шаг в правильном направлении.

Порой мы не успевали за соперником в опасных ситуациях у своих ворот. Зато в третьем периоде заставили Казань не успевать за нами. Получили много большинства, и одно из них привело парней к классному голу, положившему начало камбэку. Сейчас предсезонка для всех. Арбитры устанавливают определённые стандарты, хоккеисты к этим стандартам приспосабливаются… В итоге команды имеют достаточно возможностей попрактиковать действия в неравных составах, - цитирует Дуайера официальный сайт минского клуба.

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