Хуан Мата – о победе над «Вест Хэмом»: Надеюсь, в этом сезоне у нас будет больше таких матчей

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата высказался о разгромной победе над «Вест Хэмом» в 1-м туре АПЛ (4:0).

«Было очень приятно одержать такую победу. Особенно я запомнил лица счастливых болельщиков. Все были счастливы. Я видел это, направляясь домой. Видел реакцию фанатов в социальных сетях.

Надеюсь, в этом сезоне у нас будет больше таких матчей. Конечно, это будет непросто, потому что мы выступаем в самой сильной лиге мира. Но с другой стороны, эти три очка сыграют важную роль в конце сезона», – приводит слова испанца официальный сайт «МЮ».

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