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Крикунов завершит тренерскую карьеру после сезона-2017/18

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов сообщил ТАСС, что завершит тренерскую карьеру после предстоящего сезона.

«Этот год я руковожу командой, а потом передаю бразды правления молодому поколению. Руководство клуба уже поставил в известность. Всему бывает конец и сейчас, может быть, я уже наработался, все-таки 34 года главным тренером - это долго. Посмотрим, кем буду дальше: возможно, пойдут в менеджерскую деятельность», - сказал он.

Напомним, 67-летний Крикунов начал тренерскую карьеру в 1985 году, возглавив минское «Динамо». С тех пор он в разные годы тренировал 14 команд, среди которых четыре сборные - Словении, Белоруссии Казахстана и России.

В «Автомобилисте» специалист работает с ноября прошлого года.




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