Роберто Манчини: Нам нужно время. Костяк команды, как вы знаете, еще не сложился

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини дал комментарий после поражения от голландского «Утрехта» в первом матче плей-офф Лиги Европы (0:1).

«Мы играли не лучшим образом – это правда. Нельзя забывать, что последний наш матч состоялся в воскресенье вечером, а «Утрехт» играл в пятницу. Каждая игра в Голландии сложна. К сожалению, сами допускали ошибки. В первой половине соперник активно прессинговал нас, во втором тайме мы сравняли игру, но допускали помарки в защитных действиях. У нас впереди матч в чемпионате России, затем уже вторая встреча с «Утрехтом». Соответственно, после нее мы уже будем думать об ответной встрече.

Не жалеем ли, что решили перенести матч на день раньше? Тут проблема связана с полицией – они не хотели, чтобы в один день были сыграны два матча – один в Амстердаме, другой в Утрехте. Поэтому игра была перенесена.

Нам нужно время. Костяк команды, как вы знаете, еще не сложился. У нас поменялось много футболистов. Иногда мы действительно проводим не самые лучшие матчи, но чтобы сделать сильную команду, нужно время», – цитирует специалиста официальный сайт «Зенита».

Ответная игра состоится 24 августа в Санкт-Петербурге.