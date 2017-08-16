Роберто Манчини: Нам нужно время. Костяк команды, как вы знаете, еще не сложился
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини дал комментарий после поражения от голландского «Утрехта» в первом матче плей-офф Лиги Европы (0:1).
«Мы играли не лучшим образом – это правда. Нельзя забывать, что последний наш матч состоялся в воскресенье вечером, а «Утрехт» играл в пятницу. Каждая игра в Голландии сложна. К сожалению, сами допускали ошибки. В первой половине соперник активно прессинговал нас, во втором тайме мы сравняли игру, но допускали помарки в защитных действиях. У нас впереди матч в чемпионате России, затем уже вторая встреча с «Утрехтом». Соответственно, после нее мы уже будем думать об ответной встрече.
Не жалеем ли, что решили перенести матч на день раньше? Тут проблема связана с полицией – они не хотели, чтобы в один день были сыграны два матча – один в Амстердаме, другой в Утрехте. Поэтому игра была перенесена.
Нам нужно время. Костяк команды, как вы знаете, еще не сложился. У нас поменялось много футболистов. Иногда мы действительно проводим не самые лучшие матчи, но чтобы сделать сильную команду, нужно время», – цитирует специалиста официальный сайт «Зенита».
Ответная игра состоится 24 августа в Санкт-Петербурге.
Матч
Голы
Лабиад 76 (1:0).
Состав
Утрехт: Йенсен, Клайбер, Брафхейд (Думич, 88), ван дер Меер (Трупе, 77), ван дер Маарель, ван де Стрек, Керк (Гёртлер, 77), Аюб, Эмануэльсон, Дессерс, Лабиад
Зенит: Лунев, Кришито, Маммана, Иванович, Смольников, Краневиттер (Кузяев, 84), Жирков, Паредес, Ерохин, Дриусси (Полоз, 57), Кокорин (Дзюба, 89)
Предупреждения:
Судья:
Славко Винчич (Словения)
Место и дата
16 августа 19:00, Стадион Галгенваард, Текстовая трансляция