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«Эдмонтон» подписал восьмилетний контракт с Драйзайтлем на $68 млн

Источник:  ХК «Эдмонтон Ойлерз»Комментарии

«Эдмонтон» подписал новый контракт с нападающим Леоном Драйзайтлем. Об этом информирует официальный сайт «Ойлерз».

Как сообщается, нападающий заключил соглашение с клубом на восемь лет, а его зарплата составит в среднем 8,5 миллионов долларов за сезон.

Напомним, что 21-летний Драйзайтль в минувшем регулярном чемпионате НХЛ набрал 77 (29+48) очков в 82 встречах.

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