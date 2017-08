«Эдмонтон» подписал восьмилетний контракт с Драйзайтлем на $68 млн

«Эдмонтон» подписал новый контракт с нападающим Леоном Драйзайтлем. Об этом информирует официальный сайт «Ойлерз».

Как сообщается, нападающий заключил соглашение с клубом на восемь лет, а его зарплата составит в среднем 8,5 миллионов долларов за сезон.

The #Oilers have signed Leon Draisaitl to an eight-year contract extension with an AAV of $8.5 million: https://t.co/33JNhg5WQb pic.twitter.com/6U7qiKVvWh