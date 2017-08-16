«Эдмонтон» подписал восьмилетний контракт с Драйзайтлем на $68 млн
Источник: ХК «Эдмонтон Ойлерз»Комментарии
«Эдмонтон» подписал новый контракт с нападающим Леоном Драйзайтлем. Об этом информирует официальный сайт «Ойлерз».
Как сообщается, нападающий заключил соглашение с клубом на восемь лет, а его зарплата составит в среднем 8,5 миллионов долларов за сезон.
The #Oilers have signed Leon Draisaitl to an eight-year contract extension with an AAV of $8.5 million: https://t.co/33JNhg5WQb pic.twitter.com/6U7qiKVvWh— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) 16 августа 2017 г.
Напомним, что 21-летний Драйзайтль в минувшем регулярном чемпионате НХЛ набрал 77 (29+48) очков в 82 встречах.
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