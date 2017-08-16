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Сергей Фурсенко: «Зениту» тяжело было играть с «Утрехтом» на фоне усталости

Источник:  ТАССКомментарии

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал выездное поражение от «Утрехта» (0:1) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Утрехт» - довольно крепкая команда, у нее бешеная поддержка болельщиков. Мы сыграли на фоне усталости, через два дня на третий тяжело играть, еще и в Европе. Но не хочу оправдывать, играли не очень быстро и академично. Следующий матч обязательно надо выигрывать при своих болельщиках, я надеюсь, что будет полный стадион и мы выйдем дальше», - сказал Фурсенко.

Ответный матч пройдет в Петербурге 24 августа.

Матч

Утрехт - Зенит - 1:0 (0:0)

Голы

Лабиад 76 (1:0).

Состав

Утрехт: Йенсен, Клайбер, Брафхейд (Думич, 88), ван дер Меер (Трупе, 77), ван дер Маарель, ван де Стрек, Керк (Гёртлер, 77), Аюб, Эмануэльсон, Дессерс, Лабиад

Зенит: Лунев, Кришито, Маммана, Иванович, Смольников, Краневиттер (Кузяев, 84), Жирков, Паредес, Ерохин, Дриусси (Полоз, 57), Кокорин (Дзюба, 89)

Предупреждения:

Клайбер, 61; Аюб, 86 - нет

Судья:

Славко Винчич (Словения)

Место и дата

16 августа 19:00, Стадион Галгенваард, Текстовая трансляция

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