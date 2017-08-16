Василий Уткин: Смотрю «Зенит» и как-то беспокоюсь за сборную Аргентины
Российский комментатор Василий Уткин высказался о поражении «Зенита» в матче первого раунда плей-офф Лиги Европы.
Напомним, сегодня питерский клуб уступил на выезде голландскому «Утрехту» (0:1). Ответная встреча состоится 24 августа в Санкт-Петербурге.
«Смотрю «Зенит» и как-то беспокоюсь за сборную Аргентины. Какое-то нестабильное ждет ее, похоже, будущее. А если б Лунев и второй удар отбил, то было бы и третье, и четвертое добивание. Не помогли бы. Вообще ужас», – написал Уткин на своей странице в Twitter.
Смотрю Зенит и как-то беспокоюсь за сборную Аргентины. Какое-то нестабильное ждет ее, похоже, будущее.— Василий Уткин (@radioutkin) 16 августа 2017 г.
А если б Лунев и второй удар отбил, то было бы и третье, и четвертое добивание. Не помогли бы. Вообще ужас.— Василий Уткин (@radioutkin) 16 августа 2017 г.
Матч
Голы
Лабиад 76 (1:0).
Состав
Утрехт: Йенсен, Клайбер, Брафхейд (Думич, 88), ван дер Меер (Трупе, 77), ван дер Маарель, ван де Стрек, Керк (Гёртлер, 77), Аюб, Эмануэльсон, Дессерс, Лабиад
Зенит: Лунев, Кришито, Маммана, Иванович, Смольников, Краневиттер (Кузяев, 84), Жирков, Паредес, Ерохин, Дриусси (Полоз, 57), Кокорин (Дзюба, 89)
Предупреждения:
Судья:
Славко Винчич (Словения)
Место и дата
16 августа 19:00, Стадион Галгенваард, Текстовая трансляция