Василий Уткин: Смотрю «Зенит» и как-то беспокоюсь за сборную Аргентины

Российский комментатор Василий Уткин высказался о поражении «Зенита» в матче первого раунда плей-офф Лиги Европы.

Напомним, сегодня питерский клуб уступил на выезде голландскому «Утрехту» (0:1). Ответная встреча состоится 24 августа в Санкт-Петербурге.

«Смотрю «Зенит» и как-то беспокоюсь за сборную Аргентины. Какое-то нестабильное ждет ее, похоже, будущее. А если б Лунев и второй удар отбил, то было бы и третье, и четвертое добивание. Не помогли бы. Вообще ужас», – написал Уткин на своей странице в Twitter.

Смотрю Зенит и как-то беспокоюсь за сборную Аргентины. Какое-то нестабильное ждет ее, похоже, будущее. — Василий Уткин (@radioutkin) 16 августа 2017 г.