Юрий Никифоров: «Утрехт» победил «Зенит» за счет своей мобильности и самоотдачи
Бывший полузащитник «Спартака» и ПСВ Юрий Никифоров поделился мнением о
первом матче раунда плей-офф Лиги Европы между «Утрехтом» и «Зенитом» (1:0).
- В современном футболе имена ничего не решают. Все знают, что у «Зенита» очень хорошая команда. Сегодня просто был не их день. «Утрехт» победил «Зенит» за счет своей мобильности и самоотдачи. Я играл в чемпионате Голландии, очень сложно играть против «Утрехта» на его поле. У этой команды одни из лучших болельщиков в стране, очень тяжело там.
«Утрехт» прекрасно знал, какая команда из России им противостоит, и ему нужно было уже в первом матче дома делать результат. По большому счету у «Зенита» не было стопроцентных моментов. У «Утрехта» и до гола была парочка моментов, - передает слова Никифорова «Р-Спорт».
Напомним, ответный матч этого противостояния пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге.
Матч
Голы
Лабиад 76 (1:0).
Состав
Утрехт: Йенсен, Клайбер, Брафхейд (Думич, 88), ван дер Меер (Трупе, 77), ван дер Маарель, ван де Стрек, Керк (Гёртлер, 77), Аюб, Эмануэльсон, Дессерс, Лабиад
Зенит: Лунев, Кришито, Маммана, Иванович, Смольников, Краневиттер (Кузяев, 84), Жирков, Паредес, Ерохин, Дриусси (Полоз, 57), Кокорин (Дзюба, 89)
Предупреждения:
Судья:
Славко Винчич (Словения)
Место и дата
16 августа 19:00, Стадион Галгенваард, Текстовая трансляция