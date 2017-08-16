Юрий Никифоров: «Утрехт» победил «Зенит» за счет своей мобильности и самоотдачи

Бывший полузащитник «Спартака» и ПСВ Юрий Никифоров поделился мнением о первом матче раунда плей-офф Лиги Европы между «Утрехтом» и «Зенитом» (1:0).

- В современном футболе имена ничего не решают. Все знают, что у «Зенита» очень хорошая команда. Сегодня просто был не их день. «Утрехт» победил «Зенит» за счет своей мобильности и самоотдачи. Я играл в чемпионате Голландии, очень сложно играть против «Утрехта» на его поле. У этой команды одни из лучших болельщиков в стране, очень тяжело там.

«Утрехт» прекрасно знал, какая команда из России им противостоит, и ему нужно было уже в первом матче дома делать результат. По большому счету у «Зенита» не было стопроцентных моментов. У «Утрехта» и до гола была парочка моментов, - передает слова Никифорова «Р-Спорт».

Напомним, ответный матч этого противостояния пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге.