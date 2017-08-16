Денис Клюев: «Зенит» проиграл «Утрехту» по делу

Бывший полузащитник «Фейенорда» Денис Клюев поделился мнением о первом матче раунда плей-офф Лиги Европы между «Утрехтом» и «Зенитом» (1:0).

- «Зенит» проиграл по делу. Мне «Утрехт» понравился, смотрели матч вместе с Ансаром Аюповым, который в «Твенте» играл с нынешним главным тренером «Утрехта» (Эриком тен Хагом). «Зенит» по понятным причинам выглядит несыгранно, люди только собираются в команду. Один приехал, другой, третий, кто-то еще должен подъехать. А целостной команды нет, это было заметно по матчу, - передает слова Клюева «Р-Спорт».

Напомним, ответный матч этого противостояния пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге.