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Денис Клюев: «Зенит» проиграл «Утрехту» по делу

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Бывший полузащитник «Фейенорда» Денис Клюев поделился мнением о первом матче раунда плей-офф Лиги Европы между «Утрехтом» и «Зенитом» (1:0).

- «Зенит» проиграл по делу. Мне «Утрехт» понравился, смотрели матч вместе с Ансаром Аюповым, который в «Твенте» играл с нынешним главным тренером «Утрехта» (Эриком тен Хагом). «Зенит» по понятным причинам выглядит несыгранно, люди только собираются в команду. Один приехал, другой, третий, кто-то еще должен подъехать. А целостной команды нет, это было заметно по матчу, - передает слова Клюева «Р-Спорт».

Напомним, ответный матч этого противостояния пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге.

Матч

Утрехт - Зенит - 1:0 (0:0)

Голы

Лабиад 76 (1:0).

Состав

Утрехт: Йенсен, Клайбер, Брафхейд (Думич, 88), ван дер Меер (Трупе, 77), ван дер Маарель, ван де Стрек, Керк (Гёртлер, 77), Аюб, Эмануэльсон, Дессерс, Лабиад

Зенит: Лунев, Кришито, Маммана, Иванович, Смольников, Краневиттер (Кузяев, 84), Жирков, Паредес, Ерохин, Дриусси (Полоз, 57), Кокорин (Дзюба, 89)

Предупреждения:

Клайбер, 61; Аюб, 86 - нет

Судья:

Славко Винчич (Словения)

Место и дата

16 августа 19:00, Стадион Галгенваард, Текстовая трансляция

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