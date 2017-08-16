Денис Клюев: «Зенит» проиграл «Утрехту» по делу
Бывший полузащитник «Фейенорда» Денис Клюев поделился мнением о первом
матче раунда плей-офф Лиги Европы между «Утрехтом» и «Зенитом» (1:0).
- «Зенит» проиграл по делу. Мне «Утрехт» понравился, смотрели матч вместе с Ансаром Аюповым, который в «Твенте» играл с нынешним главным тренером «Утрехта» (Эриком тен Хагом). «Зенит» по понятным причинам выглядит несыгранно, люди только собираются в команду. Один приехал, другой, третий, кто-то еще должен подъехать. А целостной команды нет, это было заметно по матчу, - передает слова Клюева «Р-Спорт».
Напомним, ответный матч этого противостояния пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге.
Матч
Голы
Лабиад 76 (1:0).
Состав
Утрехт: Йенсен, Клайбер, Брафхейд (Думич, 88), ван дер Меер (Трупе, 77), ван дер Маарель, ван де Стрек, Керк (Гёртлер, 77), Аюб, Эмануэльсон, Дессерс, Лабиад
Зенит: Лунев, Кришито, Маммана, Иванович, Смольников, Краневиттер (Кузяев, 84), Жирков, Паредес, Ерохин, Дриусси (Полоз, 57), Кокорин (Дзюба, 89)
Предупреждения:
Судья:
Славко Винчич (Словения)
Место и дата
16 августа 19:00, Стадион Галгенваард, Текстовая трансляция