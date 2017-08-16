Хачанов вышел в 3-й круг «Мастерса» в Цинциннати, где сыграет с Сугитой
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл итальянца Томаса Фаббьяно во 2-м раунде турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати.
Встреча, которая длилась 1 час 11 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:2.
За все время игры спортсмен из РФ 5 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. В активе Фаббьяно два эйса и пять ошибок на подаче.
Таким образом, Хачанов вышел в следующую стадию турнира, где сыграет против японца Юити Сугита.
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