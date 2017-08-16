Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Утрехт1 : 0Зенит
Футбол  Наполи1 : 0Ницца
Футбол  Селтик3 : 0Астана
Футбол  Реал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей «Timon» Гурьев вышел в плей-офф FIFA Interactive World Cup 2017

Комментарии

Киберфутболист Gambit Esports Андрей «Timon» Гурьев вышел в плей-офф FIFA Interactive World Cup 2017.

Андрей закончил выступление на групповом этапе со статистикой 4 победы и 3 поражения.

В четвертьфинале Timon сыграет с победителем первой группы IcePrinsipe, на счету которого 5 побед и 2 ничьи.

FIFA Interactive World Cup 2017 проходит с 16 по 18 августа в Лондоне. Победитель чемпионата получит 200 000 долларов, а также возможность поехать на церемонию вручения «Золотого мяча» 2017 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Даурен «AdreN» Кыстаубаев: Полуфинал был, пожалуй, самой красочной игрой на PGL Major Kraków 2017Игрок Gambit Esports Даурен «AdreN» Кыстаубаев в интервью abctv.kz рассказал о пути команды к финалу PGL Major Kraków 2017.Менеджер Gambit Esports по CS:GO: Михаил «Kane» Благин не подходил Gambit Esports с самого началаМенеджер состава Gambit Esports по CS:GO Еркебулан Куришбаев в интервью theScore esports рассказал об увольнении Михаила «Kane» Благина с тренерского мостика.В Лондоне стартовал чемпионат мира по FIFA 17 (трансляция)16 августа в Лондоне стартовал FIFA Interactive World Cup 2017.Российский рынок киберспорта оценен в $3,8 млнКонсалтинговая компания PricewaterhouseCoopers оценила российский рынок киберспорта в 3,8 миллионов долларов по итогам 2016 года.Ким «Gabbi» Сантос вернулся в ExecrationКим «Gabbi» Санто присоединился к составу Execration.
Футбол
Владан Милоевич: История «Црвены Звезды» не позволяет нам бояться «Краснодар»
Хоккей
СКА обыграл сборную Канады и вышел в финал турнира имени Пучкова
Футбол
Юрий Никифоров: «Утрехт» победил «Зенит» за счет своей мобильности и самоотдачи
Футбол
Василий Уткин: Смотрю «Зенит» и как-то беспокоюсь за сборную Аргентины
все новости