Киберфутболист Gambit Esports Андрей «Timon» Гурьев вышел в плей-офф FIFA Interactive World Cup 2017.



Андрей закончил выступление на групповом этапе со статистикой 4 победы и 3 поражения.

В четвертьфинале Timon сыграет с победителем первой группы IcePrinsipe, на счету которого 5 побед и 2 ничьи.



FIFA Interactive World Cup 2017 проходит с 16 по 18 августа в Лондоне. Победитель чемпионата получит 200 000 долларов, а также возможность поехать на церемонию вручения «Золотого мяча» 2017 года.