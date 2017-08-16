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Владан Милоевич: История «Црвены Звезды» не позволяет нам бояться «Краснодар»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич поделился ожиданиями от первого матча раунда плей-офф Лиги Европы против «Краснодара».

– Мы знали, что нам будет тяжело в этой стадии турнира, тем более, когда мы получили столь серьезного соперника в плей-офф. «Краснодар» хорошо знает наш футбол, ведь в этом клубе играло много футболистов из нашей страны. Мы ожидаем очень тяжелый матч. Но мы хорошо подготовились и готовы показать лучшее, на что мы способны. История нашего клуба не позволяет нам бояться нашего соперника.

Смущает ли, что в матче может принять участие Федор Смолов? Я не тот тренер, который выделяет игроков. Смолов, думаю, много значит для «Краснодара». Но мы не можем смотреть только на одного футболиста. Ведь против нас играет команда, в которой много отличных исполнителей. Нам надо думать больше о том, что мы можем сделать, - передает слова Милоевича «Матч ТВ».

Напомним, что матч «Краснодар» – «Црвена Звезда» состоится 17 августа в 20:00 по московскому времени.

Голосование: Как завершится матч «Краснодар» – «Црвена Звезда»?

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