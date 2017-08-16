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«Эвертон» за 49 млн евро приобрел полузащитника «Суонси» (фото)

Источник:  ФК «Эвертон»Комментарии

Хавбек сборной Исландии Гилфи Сигурдссон перебрался из «Суонси» в «Эвертон».

Как сообщает пресс-служба «ирисок», 27-летний футболист подписал пятилетний контракт, а сумма сделки составил за 49,3 млн евро.

Напомним, в составе валлийской команды полузащитник провел 131 матч, забил 37 голов и отдал 30 голевых передач.

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