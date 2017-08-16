«Эвертон» за 49 млн евро приобрел полузащитника «Суонси» (фото)
Источник: ФК «Эвертон»Комментарии
Хавбек сборной Исландии Гилфи Сигурдссон перебрался из «Суонси» в «Эвертон».
Как сообщает пресс-служба «ирисок», 27-летний футболист подписал пятилетний контракт, а сумма сделки составил за 49,3 млн евро.
🔵⚪️— Everton (@Everton) 16 августа 2017 г.
#WelcomeGylfi pic.twitter.com/mHX1DOxriF
Напомним, в составе валлийской команды полузащитник провел 131 матч, забил 37 голов и отдал 30 голевых передач.
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