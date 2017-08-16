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Каспаров проиграл вторую партию на турнире в Сент-Луисе

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На проходящем в Сент-Луисе турнире по быстрым шахматам только что завершился 7-й тур. Гарри Каспаров белыми проиграл чеху Давиду Наваре.

– У Каспарова была абсолютно выигрышная позиция, – рассказал «Советскому спорту» гроссмейстер Владимир Федосеев. – Но в концовке он пару раз зевнул, а затем пропустил удар соперника и ему пришлось сдаться.

Сергей Карякин также белыми проиграл Левону Ароняну.

Скоро начнется 8-й тур, соперником Каспарова станет вьетнамец Ле.

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