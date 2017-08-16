«Реал» – «Барселона». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы мадридского «Реала» и «Барселоны» на ответный матч за Суперкубок Испании.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Ковачич, Модрич, Лукас Васкес, Бензема, Асенсио.
Запасные: Касилья, Начо, Бэйл, Каземиро, Тео, Иско, Себальос.
📝🏃🇪🇸 #RMSupercopa #RealMadrid XI 🆚 Barcelona#HalaMadrid #RMMovistar pic.twitter.com/Z7eGLsiMzq— Real Madrid C.F. (@realmadridfra) 16 августа 2017 г.
«Барселона»: Тер Штеген, Маскерано, Пике, Юмтити, Альба, Бускетс, Серхио Роберто, Ракитич, Месси, Суарес, Андре Гомеш.
Запасные: Силлессен, Семеду, Денис Суарес, Деулофеу, Алькасер, Динь, Алеиш Видаль.
🔴🔵 #FCB XI— FC Barcelona (@FCBarcelona) 16 августа 2017 г.
1. Ter Stegen
3. Piqué
4. Rakitic
5. Sergio
9. Suárez
10. Messi
14. Mascherano
18. Alba
20. S. Roberto
21. André Gomes
23. Umtiti
Напомним, игра состоится сегодня в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и стартует в 23.55 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Добавим, что в первом матче победителем вышли игроки «Реала», обыграв каталонский клуб со счетом 3:1.
Матч
Место и дата
16 августа 23:55, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция