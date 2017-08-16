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«Реал» – «Барселона». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы мадридского «Реала» и «Барселоны» на ответный матч за Суперкубок Испании.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Ковачич, Модрич, Лукас Васкес, Бензема, Асенсио.

Запасные: Касилья, Начо, Бэйл, Каземиро, Тео, Иско, Себальос. 

«Барселона»: Тер Штеген, Маскерано, Пике, Юмтити, Альба, Бускетс, Серхио Роберто, Ракитич, Месси, Суарес, Андре Гомеш.

Запасные: Силлессен, Семеду, Денис Суарес, Деулофеу, Алькасер, Динь, Алеиш Видаль. 

Напомним, игра состоится сегодня в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и стартует в 23.55 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Добавим, что в первом матче победителем вышли игроки «Реала», обыграв каталонский клуб со счетом 3:1.

Матч

Реал - Барселона

Место и дата

16 августа 23:55, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция

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