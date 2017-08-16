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Александр Бубнов: Манчини не до конца разобрался со своими игроками

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о первом матче раунда плей-офф Лиги Европы между «Утрехтом» и «Зенитом» (1:0).

- Манчини не до конца разобрался со своими игроками. Строительство команды идет по ходу чемпионата. Если для РФПЛ этого уровня достаточно, то в еврокубках – нет. Проблемы еще существуют в балансировке команды. Вылет из Лиги Европы станет сильным ударом по «Зениту». Те затраты, которые они сделали на игроков, получится, что не оправдаются. «Зениту» пойдет на руку вылет из Лиги Европы в смысле игр в чемпионате России. По той игре, которую мы увидели, где-то 60 на 40 преимущество у «Утрехта» на выход в следующий раунд турнира, - передает слова Бубнова «Спорт FM».

Напомним, ответный матч этого противостояния пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге.

Матч

Утрехт - Зенит - 1:0 (0:0)

Голы

Лабиад 76 (1:0).

Состав

Утрехт: Йенсен, Клайбер, Брафхейд (Думич, 88), ван дер Меер (Трупе, 77), ван дер Маарель, ван де Стрек, Керк (Гёртлер, 77), Аюб, Эмануэльсон, Дессерс, Лабиад

Зенит: Лунев, Кришито, Маммана, Иванович, Смольников, Краневиттер (Кузяев, 84), Жирков, Паредес, Ерохин, Дриусси (Полоз, 57), Кокорин (Дзюба, 89)

Предупреждения:

Клайбер, 61; Аюб, 86 - нет

Судья:

Славко Винчич (Словения)

Место и дата

16 августа 19:00, Стадион Галгенваард, Текстовая трансляция


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