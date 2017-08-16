Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Утрехт1 : 0Зенит
Футбол  Наполи1 : 0Ницца
Футбол  Селтик3 : 0Астана
Футбол  Реал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тренер: Нурмагомедов был готов к бою с Фергюсоном, ему просто придумывают болезни

Источник:  ТАССКомментарии

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что россиянин был готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном.

- Хабиб здоров как бык, он тренируется. Ничего нового Уайт не сказал. Ранее он говорил, что даст нам бой с Макгрегором, но в итоге его отдали Альваресу, в который раз нас обманывают. Поэтому мы ожидали подобного решения, один раз уже так сделали, почему другой раз не могут?

Хабиб был готов к бою с Фергюсоном, ему просто придумывают болезни. Пускай они лучше скажут, что будут делать то, что хотят, - передает слова тренера ТАСС.

Ранее стало известно, что за титул временного чемпиона в легкой весовой категории вместо Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном сразится его соотечественник Кевин Ли.

Позже президент UFC Дэйна Уайт объяснил это решение тем, что Нурмагомедов не готов к бою.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Отец Нурмагомедова – о решении UFC: Это интересно, но очень сомнительноАбдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедов, подверг критике решение UFC исключить его сына из числа претендентов на временный пояс.Хабиб Нурмагомедов: Не нужно втягивать спортсменов в разборкиБоец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов поделился мнение о решении проблемы применения силы профессиональными спортсменами за пределами ринга.Дэйна Уайт: Нурмагомедов не готов к бою с Фергюсоном (видео)Президент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что поединок между американцем Тони Фергюсоном и россиянином Хабибом Нурмагомедовым в ближайшее время не состоится.ЦСКА обыграл «Янг Бойз» в ЛЧ, бой Хабиба с Фергюсоном вновь отменен и первое поражение Слуцкого в чемпионшипе. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.Фергюсон вместо Нурмагомедова будет драться с Кевином ЛиЗа титул временного чемпиона в легкой весовой категории вместо Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном сразится его соотечественник Кевин Ли, об этом объявил президент UFC Дана Уайт.
Футбол
Владан Милоевич: История «Црвены Звезды» не позволяет нам бояться «Краснодар»
Хоккей
СКА обыграл сборную Канады и вышел в финал турнира имени Пучкова
Футбол
Юрий Никифоров: «Утрехт» победил «Зенит» за счет своей мобильности и самоотдачи
Футбол
Василий Уткин: Смотрю «Зенит» и как-то беспокоюсь за сборную Аргентины
все новости
Тони Фергюсон
Тони Фергюсонвсе новости
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедоввсе новости
UFC
UFC