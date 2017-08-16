Тренер: Нурмагомедов был готов к бою с Фергюсоном, ему просто придумывают болезни

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что россиянин был готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном.

- Хабиб здоров как бык, он тренируется. Ничего нового Уайт не сказал. Ранее он говорил, что даст нам бой с Макгрегором, но в итоге его отдали Альваресу, в который раз нас обманывают. Поэтому мы ожидали подобного решения, один раз уже так сделали, почему другой раз не могут?

Хабиб был готов к бою с Фергюсоном, ему просто придумывают болезни. Пускай они лучше скажут, что будут делать то, что хотят, - передает слова тренера ТАСС.

Ранее стало известно, что за титул временного чемпиона в легкой весовой категории вместо Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном сразится его соотечественник Кевин Ли.

Позже президент UFC Дэйна Уайт объяснил это решение тем, что Нурмагомедов не готов к бою.