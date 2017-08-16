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Веснина проиграла Возняцки во 2-м раунде турнира в Цинциннати

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Елена Веснина в матче второго раунда турнира в Цинциннати уступила представительнице Дании Каролин Возняцки (6:2, 6:4).

Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты.

За все время игры Возняцки три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из десяти. На счету Весниной шесть эйсов, четыре ошибки на подаче и один брейк.

Таким образом, за выход в 1/4 финала Возняцки сыграет с Эшли Барти из Австралии.

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