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Сергей Фурсенко: В «Зените» ожидаются трансферы

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о поражении от «Утрехта» в матче раунда плей-офф Лиги Европы (0:1).

– Футбол есть футбол. Не хочу говорить штампами, но без поражений не бывает побед. Играли слишком академично, медленно. На фоне усталости через два дня на третий очень сложно играть, тем более с такой неуступчивой, очень плотной командой. Надо сделать выводы и идти вперед. Здесь была бешеная поддержка публики. У нас будет больше. Мы обязаны порадовать наших болельщиков. Верю, что будет полный стадион. Нечего отчаиваться. Вперед! Лучше было бы забить, но 1:0 — это такой счет, никакой.

О чем говорили с Адвокатом? Что-то он подсказал о сопернике?

– Есть корпоративная этика, поэтому он ничего не подсказывал. Мы побеседовали как хорошие друзья, попили вместе кофе. Он, конечно, удивительный человек и очень большой профессионал. Адвокат очень много сделал для России. Наши отношения всегда были хорошие. Сейчас они только укрепились.

Насколько большая разница для команды эти 48 часов в подготовке, учитывая, что «Утрехт» провел свой последний матч в пятницу, а вы в воскресенье?
– Это громадная разница, потому что два дня восстановления — это очень много. Разница большая, но оправдывать себя не стоит. Мы все равно должны выиграть у «Утрехта». Повторюсь, играли слишком академично. И даже те лидеры, которые у нас есть, были не очень быстры.

Трансферы ожидаются?
– Ожидаются, – приводит слова Фурсенко официальный сайт «Зенита».

Напомним, в матче первого раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» проиграл «Утрехту» со счетом 0:1.

Единственный гол в составе голландского клуба на 77-й минуте забил Закари Лабьяд.

Ответный матч пройдет 24 августа в Петербурге.

Следующий матч петербуржцы проведут 20 августа против «Амкара» в рамках чемпионата России.

Сине-бело-голубые потерпели второе поражение при Роберто Манчини в официальных матчах.

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