Сергей Фурсенко: В «Зените» ожидаются трансферы
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о поражении от «Утрехта» в матче раунда плей-офф Лиги Европы (0:1).
– Футбол есть футбол. Не хочу говорить штампами, но без поражений не бывает побед. Играли слишком академично, медленно. На фоне усталости через два дня на третий очень сложно играть, тем более с такой неуступчивой, очень плотной командой. Надо сделать выводы и идти вперед. Здесь была бешеная поддержка публики. У нас будет больше. Мы обязаны порадовать наших болельщиков. Верю, что будет полный стадион. Нечего отчаиваться. Вперед! Лучше было бы забить, но 1:0 — это такой счет, никакой.
– О чем говорили с Адвокатом? Что-то он подсказал о сопернике?
– Есть корпоративная этика, поэтому он ничего не подсказывал. Мы побеседовали
как хорошие друзья, попили вместе кофе. Он, конечно, удивительный человек и
очень большой профессионал. Адвокат очень много сделал для России. Наши
отношения всегда были хорошие. Сейчас они только укрепились.
– Насколько большая разница для команды эти 48 часов в подготовке, учитывая, что «Утрехт» провел свой последний матч в пятницу, а вы в воскресенье?
– Это громадная разница, потому что два дня восстановления — это очень много. Разница большая, но оправдывать себя не стоит. Мы все равно должны выиграть у «Утрехта». Повторюсь, играли слишком академично. И даже те лидеры, которые у нас есть, были не очень быстры.
– Трансферы ожидаются?
– Ожидаются, – приводит слова Фурсенко официальный сайт «Зенита».
Напомним, в матче первого раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» проиграл «Утрехту» со счетом 0:1.
Единственный гол в составе голландского клуба на 77-й минуте забил Закари Лабьяд.
Ответный матч пройдет 24 августа в Петербурге.
Следующий матч петербуржцы проведут 20 августа против «Амкара» в рамках чемпионата России.
Сине-бело-голубые потерпели второе поражение при Роберто Манчини в официальных матчах.