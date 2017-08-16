«Астана» проиграла «Селтику», забив два мяча в собственные ворота
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболиста шотландского «Селтика» нанесли разгромное поражение «Астане» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов (5:0).
В составе победителей отличились Скотт Синклер (дубль), а также Джеймс Форрест. Еще два гола на счету гостей – Евгений Постников и Игорь Шитов отправили мяч в собственные ворота.
Ответный матч между командами состоится в Казахстане 22 августа.
Лига чемпионов
Плей-офф
1-я игра
Матч
Голы
Постников 32 (1:0 - автогол). Синклер 42 (2:0). Синклер 60 (3:0). Форрест 79 (4:0). Шитов 88 (5:0 - автогол).
Место и дата
16 августа 21:45, Селтик Парк, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически