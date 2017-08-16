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«Астана» проиграла «Селтику», забив два мяча в собственные ворота

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболиста шотландского «Селтика» нанесли разгромное поражение «Астане» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов (5:0).

В составе победителей отличились Скотт Синклер (дубль), а также Джеймс Форрест. Еще два гола на счету гостей – Евгений Постников и Игорь Шитов отправили мяч в собственные ворота.

Ответный матч между командами состоится в Казахстане 22 августа. 

Лига чемпионов
Плей-офф
1-я игра 

Матч

Селтик - Астана - 5:0 (2:0)

Голы

Постников 32 (1:0 - автогол). Синклер 42 (2:0). Синклер 60 (3:0). Форрест 79 (4:0). Шитов 88 (5:0 - автогол).

Место и дата

16 августа 21:45, Селтик Парк, Онлайн-трансляция

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