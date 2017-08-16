Бранислав Иванович: Результат матча с «Утрехтом» считаю позитивным

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о поражении от «Утрехта» в матче раунда плей-офф Лиги Европы (0:1).

– Сложный, очень тяжелый матч для нас. Мы знали, что игра будет такая. Мы потеряли много сил за последние недели. Думаю, этого и не хватило. Результат считаю позитивным — могли пропустить больше, тогда дома пришлось бы еще тяжелее. Будем готовиться к следующему матчу, который нас ждет через три дня, а затем снова «Утрехт». Должны восстановиться, набрать свежести, и тогда все будет по-другому.

– Соперник сыграл свой матч в пятницу, «Зенит» — в воскресенье. Эта разница в два дня сказалась?

– Начали контролировать игру – не получилось, потеряли несколько мячей. Потом немного потеряли уверенность. Когда играешь каждые три дня, нужно пытаться выигрывать на автомате. Будем стараться, чтобы не повторять ошибок в следующей встрече. Думаю, ответный матч сложится совсем по-другому.



– Вы ждали от «Утрехта» такого типично голландского футбола?

– Да-да. Это было понятно, об этом мы говорили вчера. Результат — сложный. Уверен, дома сыграем гораздо лучше. Даже если бы счет сегодняшней встречи остался 0:0, в любом случае нужно было бы забивать в Петербурге.

– Играть через два дня на третий – тяжело? Будет ли свежесть?

– Будет-будет. Мы работали на сборах очень хорошо, мы готовы. Нужно только восстановиться после этой игры. Голова играет очень важную роль, – приводит слова Ивановича официальный сайт «Зенита».

Напомним, в матче первого раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» проиграл «Утрехту» со счетом 0:1.

Единственный гол в составе голландского клуба на 77-й минуте забил Закари Лабьяд.

Ответный матч пройдет 24 августа в Петербурге.

Следующий матч петербуржцы проведут 20 августа против «Амкара» в рамках чемпионата России.

Сине-бело-голубые потерпели второе поражение при Роберто Манчини в официальных матчах.