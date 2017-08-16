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«Наполи» обыграл «Ниццу» в 1-м матче плей-офф Лиги чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Наполи» на домашней арене одержал уверенную победу над «Ниццей» в 1-м матче плей-офф Лиги чемпионов (2:0).

Первый гол забил хавбек итальянского клуба Дрис Мертенс, а бразильский полузащитник Жоржиньо точным ударом с пенальти на 70-й минуте поставил окончательную точку в игре.

Отметим, что гости на 79-й минуте потеряли сразу двух игроков – Венсан Козьелло получил прямую красную карточку, а Алассан Плеа был удален с поля после второго предупреждения.

Ответная игра состоится во Франции 22 августа.

Лига чемпионов
Плей-офф
1-я игра 

Матч

Селтик - Астана - 5:0 (2:0)

Голы

Постников 32 (1:0 - автогол). Синклер 42 (2:0). Синклер 60 (3:0). Форрест 79 (4:0). Шитов 88 (5:0 - автогол).

Место и дата

16 августа 21:45, Селтик Парк, Онлайн-трансляция

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