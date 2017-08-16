«Наполи» обыграл «Ниццу» в 1-м матче плей-офф Лиги чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Наполи» на домашней арене одержал уверенную победу над «Ниццей» в 1-м матче плей-офф Лиги чемпионов (2:0).
Первый гол забил хавбек итальянского клуба Дрис Мертенс, а бразильский полузащитник Жоржиньо точным ударом с пенальти на 70-й минуте поставил окончательную точку в игре.
Отметим, что гости на 79-й минуте потеряли сразу двух игроков – Венсан Козьелло получил прямую красную карточку, а Алассан Плеа был удален с поля после второго предупреждения.
Ответная игра состоится во Франции 22 августа.
Лига чемпионов
Плей-офф
1-я игра
Матч
Голы
Постников 32 (1:0 - автогол). Синклер 42 (2:0). Синклер 60 (3:0). Форрест 79 (4:0). Шитов 88 (5:0 - автогол).
Место и дата
16 августа 21:45, Селтик Парк, Онлайн-трансляция
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