«Наполи» обыграл «Ниццу» в 1-м матче плей-офф Лиги чемпионов

«Наполи» на домашней арене одержал уверенную победу над «Ниццей» в 1-м матче плей-офф Лиги чемпионов (2:0).

Первый гол забил хавбек итальянского клуба Дрис Мертенс, а бразильский полузащитник Жоржиньо точным ударом с пенальти на 70-й минуте поставил окончательную точку в игре.

Отметим, что гости на 79-й минуте потеряли сразу двух игроков – Венсан Козьелло получил прямую красную карточку, а Алассан Плеа был удален с поля после второго предупреждения.

Ответная игра состоится во Франции 22 августа.

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